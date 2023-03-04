Париж, 4 марта 2023, 04:05 — REGNUM Наращивать производство боеприпасов и в целом адаптировать оборонную промышленность стран ЕС к реалиям военного времени призвал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Своё мнение он высказал изданию Financial Times.

Тьерри Бретон
Тьерри Бретон
(сс) European Parliament
«Пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве», — отметил Еврокомиссар.

Он считает, что эти перемены помогут «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности». В связи с этим Бретон принуждает финансовые учреждения увеличить объёмы кредитования компаний, выпускающих вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина призвала Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита. Соответствующее письмо поступило от украинского министра обороны Алексея Резникова.