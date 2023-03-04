Еврокомиссар просит перевести оборонную промышленность ЕС на военные рельсы
Париж, 4 марта 2023, 04:05 — REGNUM Наращивать производство боеприпасов и в целом адаптировать оборонную промышленность стран ЕС к реалиям военного времени призвал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Своё мнение он высказал изданию Financial Times.
Он считает, что эти перемены помогут «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности». В связи с этим Бретон принуждает финансовые учреждения увеличить объёмы кредитования компаний, выпускающих вооружение.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина призвала Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита. Соответствующее письмо поступило от украинского министра обороны Алексея Резникова.