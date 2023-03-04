Москва, 4 марта, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг, который регулирует проведение сделок с активами, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Документ распространяется на сделки с иностранными ценными бумагами, по которым предусмотрены переход права собственности, передача в доверительное управление или под залог. Сделки с акциями, облигациями, ОФЗ и паями будут проводиться только с разрешения Центрального банка РФ или правительственной комиссии.

Президент подписал указ 3 марта, и он действует до отмены временных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, пока западные финансовые институты неохотно признают наличие российских активов в своих портфелях, а боевые действия на Украине продолжаются, миллиарды долларов, принадлежащие иностранным инвесторам, застряли в России и не могут быть выведены из страны.