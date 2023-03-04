Прага, 4 марта, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Недавно избранный президент Чехии Петр Павел в течение 100 дней после инаугурации посетит все соседние с республикой страны. В список также входят Брюссель и Киев. Об этом сообщило 3 марта ИА ČTK.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Инаугурация состоится 9 марта.

По словам чешского лидера, он намерен активно проявлять себя во внешней политике.

Первый зарубежный визит Петра Павла будет в Словакию. Затем он направится в Польшу, а 21 и 22 марта — в ФРГ.

В апреле он запланировал поездку в штаб-квартиры Евросоюза и НАТО в Брюсселе, а также в Киев. В мае в планах президента намечены поездки в Венгрию и Австрию.

Отмечается, что Павел выразил желание посетить Украину, чтобы продемонстрировать поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, только один выход есть у Киева, чтобы завершить вооружённый конфликт, — отдать территории, заявил 26 февраля политолог Оскар Крейчи из Чехии.