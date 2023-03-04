Чешский генерал Шандор заявил, что российская тактика смертельна для армии Украины

Прага, , 03:22 — REGNUM Украина упустила возможность вернуть потерянные территории, а киевские военные терпят поражения. Так прокомментировал ситуацию Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Российская тактика смертельна для украинских войск. Артобстрелами, короткими вылазками они держат ВСУ в напряжении, несут максимальные потери», — сказал Шандор.

Генерал считает, что техника от западных союзников не закрывает потребности всех нужд киевской армии, поставки запаздывают.

При этом разведчик заверил, что у Запада нет столько техники, боеприпасов, сколько нужно украинцам.

«Армии уже достигли пределов своих возможностей», — заключил Андор Шандор.

Он добавил, что стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах президенту Украины Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы.

«Публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они способны или готовы сделать», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в какой-то момент с Россией «придётся договариваться», и не факт, что Запад сможет вести переговоры с позиции силы, заявил политолог-международник, профессор Чикагского университета Пол Поуст.