Французский генерал: взрыв на «Северных потоках» точно не был выгоден РФ
Париж, 4 марта 2023, 03:15 — REGNUM В рамках расследования взрывов на «Северных потоках» было собрано уже много сведений, но по ним либо не делают выводов, либо замалчивают эти заключения. С таким заявлением выступил на телеканале LSI генерал в отставке Доминик Тренкан.
Генерал считает абсолютно достоверной, правдоподобной и проверенной версию, представленную американским журналистам Сеймуром Хершем, который привёл доказательства организации диверсии на российских газовых магистралях силами США. Тренкан подчеркнул, что, очевидно, взрыв трубопроводов не был выгоден России, так как она владеет «Северными потоками».
Если Дания, Германия и Швеция не смогли доказать вину РФ, то надо «искать в другом направлении», также подчеркнул генерал.
Как сообщалоИА REGNUM, Россия не позволит «спрятать концы в воду» и продолжит добиваться расследования диверсий на «Северных потоках», заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.