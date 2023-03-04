Французский генерал Тренкан назвал подозрительным молчание Запада о терактах на «Северных потоках»

Париж, , 03:15 — REGNUM В рамках расследования взрывов на «Северных потоках» было собрано уже много сведений, но по ним либо не делают выводов, либо замалчивают эти заключения. С таким заявлением выступил на телеканале LSI генерал в отставке Доминик Тренкан.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Что меня поражает, так это то, что есть германское, шведское, датское расследования, в рамках которых уже было собрано немало сведений. Тем не менее никаких заключений нет. А если их нет, то, возможно, есть такие заключения, которые просто не хотят обнародовать», — предположил он.

Генерал считает абсолютно достоверной, правдоподобной и проверенной версию, представленную американским журналистам Сеймуром Хершем, который привёл доказательства организации диверсии на российских газовых магистралях силами США. Тренкан подчеркнул, что, очевидно, взрыв трубопроводов не был выгоден России, так как она владеет «Северными потоками».

Если Дания, Германия и Швеция не смогли доказать вину РФ, то надо «искать в другом направлении», также подчеркнул генерал.

Как сообщалоИА REGNUM, Россия не позволит «спрятать концы в воду» и продолжит добиваться расследования диверсий на «Северных потоках», заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.