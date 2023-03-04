Москва, 4 марта 2023, 03:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, который регулирует деятельстность предприятий, выполняющий государственный оборонный заказ во время военного положения в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Согласно указу, государство сможет ограничить права акционеров предприятий, которые нарушат поставки по гособоронзаказу. После чего Минпромторг будет вводить внешнее управление в таких компаниях и назначать управляющую организацию, которая станет единоличным исполнительным органом на предприятии.

Также по указу президента при коллегии Военно-промышленной комиссии России будет создана рабочая группа, которой предстоит дать оценку деятельности предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России может обеспечить страну всем, чтобы отразить любую агрессию.

В январе президент России Владимир Путин призвал прокуроров усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа.