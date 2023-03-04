Москва, 4 марта, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, который регулирует деятельстность предприятий, выполняющий государственный оборонный заказ во время военного положения в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

Согласно указу, государство сможет ограничить права акционеров предприятий, которые нарушат поставки по гособоронзаказу. После чего Минпромторг будет вводить внешнее управление в таких компаниях и назначать управляющую организацию, которая станет единоличным исполнительным органом на предприятии.

Также по указу президента при коллегии Военно-промышленной комиссии России будет создана рабочая группа, которой предстоит дать оценку деятельности предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России может обеспечить страну всем, чтобы отразить любую агрессию.

В январе президент России Владимир Путин призвал прокуроров усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа.