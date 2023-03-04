Pravda: в Братиславе тысячи жителей вышли на митинги за мир на Украине

Братислава, , 02:59 — REGNUM Митинги и демонстрации за мир на Украине прошли 3 марта в центре Братиславы. Об этом написал новостной портал Pravda. По данным полиции, в акциях участвовали тысячи человек.

Братислава. Словакия Marc Ryckaert

Один из митингов активисты провели перед дворцом президента Словакии. Полиция разделила участников на две группы — по эмоциональному выражению и принятию украинского конфликта.

Также многочисленная акция на площади Гвездослава с большим числом участников прошла под лозунгом «Мирный митинг за настоящий мир».

«В ходе мероприятий не было зафиксировано серьёзных нарушений общественного порядка», — привел портал слова пресс-секретаря муниципальной полиции Братиславы Барборы Крайчовой.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что «влиятельные страны G20» могут стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.