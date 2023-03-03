Лондон, 4 марта, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Стоимость барреля нефти на Лондонской бирже ICE достигла отметки более чем в $86. Рост зафиксирован впервые с 16 февраля, следует из данных о результатах торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

До $86 за баррель цена возросла около 02:00 по мск, повышение составило 1,47%. За указанную цену торговался фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2023 года.

Фьючерс на нефть марки WTI, которую поставят в апреле 2023 года, подорожал до $79,85 за баррель или на 2,16%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 марта вступает в силу приказ об утверждении порядка мониторинга цен на экспортную российскую нефть. Документ подписал министр энергетики России Николай Шульгинов.