Байден и Шольц обсудили поставки военной и гуманитарной помощи Украине
Вашингтон, 4 марта 2023, 02:34 — REGNUM Американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне договорились об оказании Киеву различной помощи, а также подтвердили готовность вводить санкции против РФ «столько, сколько потребуется».
Стороны подтвердили обязательство «возлагать последствия на Россию за её агрессию столько, сколько потребуется».
Также Шольц и Байден затронули ряд других вопросов глобальной повестки, добавили в Белом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, генерал в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что «влиятельные страны G20» могут стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.