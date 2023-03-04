Байден и Шольц в Белом доме обсудили поставки помощи Украине и антироссийские санкции

Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Американский президент Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Вашингтоне договорились об оказании Киеву различной помощи, а также подтвердили готовность вводить санкции против РФ «столько, сколько потребуется».

Олаф Шольц и Джо Байден Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“»

Стороны подтвердили обязательство «возлагать последствия на Россию за её агрессию столько, сколько потребуется».

Также Шольц и Байден затронули ряд других вопросов глобальной повестки, добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что «влиятельные страны G20» могут стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине.