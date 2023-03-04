Inews: ещё один наёмник из Великобритании погиб на Украине

Лондон, , 02:27 — REGNUM Стало известно о гибели ещё одного наёмника из Великобритании на Украине, сообщило Inews.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Доброволец из Ливерпуля скончался в феврале. В зоне спецоперации он находился с апреля 2022 года и занимался доставкой оружия и боеприпасов.

В МИД Великобритании заверили, что семье погибшего будет оказана поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр целый год служил наёмником на Украине, где собирал данные, документы, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России.