Вашингтон, 4 марта, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Отправной точкой для начала деградации США кандидат на должность губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал бомбардировку американцами Хиросимы в 1945 году. С тех пор США скатываются в сторону фашизма, написал политик в своём аккаунте Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«По моему мнению, наше правительство в Вашингтоне начало катиться под откос в 1945 году, когда президент Трумэн сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму без военно оправданного повода», — считает Янг.

Он отметил, что с 2016 года Штаты ускорили своё длительное движение к «варварству и фашизму».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Янг высказал мнение, что провокации США угрозами ядерной войны и западный империализм приведут к исчезновению человечества. По его мнению, демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больше риска, чем глобальное потепление.