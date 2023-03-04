Экономист Сакс: текущая международная обстановка возникла из-за ошибок США в 90-х

Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Конфликт на Украине стал следствием напряжённых отношений между Россией и США и ошибок политики Вашингтона в 90-е годы. Такое мнение высказал американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам эксперта, власти США тогда могли предотвратить возникшие сейчас международные проблемы, но не сделали этого из уверенности в необходимости однополярности мира, желания сохранить лидирующее положение.

«Они были уверены в том, что США могут делать практически всё, что вздумается, включая размещение военных баз где угодно и когда угодно, заключение и расторжение договоров по собственному желанию без каких-либо серьёзных последствий», — считает Сакс.

Одной из ключевых ошибок Вашингтона он назвал расширение НАТО и напомнил, что некоторые эксперты считают этот шаг фатальным. Последняя попытка увеличить альянс, включив в него Украину и Грузию, стала причиной обострения конфликта между Вашингтоном и Москвой, подчеркнул профессор.

Сильно повлиявшим на отношения Штатов и России он также назвал бомбардировку Сербии силами стран, входящих в военный блок.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад требует от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых регионов России, хотя и понимает, что планы эти обречены на провал, заявили 3 марта в МИД России.