Москва, 4 марта, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию «российской народной республикой». Мнение опубликовано в телеграм-канале Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила российская народная республика», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Мария Захарова прокомментировала очередную оговорку представителей власти США в отношении России кратко: «Зомби-апокалипсис».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома оговорилась во время брифинга. Никто не стал её исправлять.