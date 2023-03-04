В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ ранены пять мирных жителей
Донецк, 4 марта 2023, 01:35 — REGNUM Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что 3 марта ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 84 снаряда.
Отмечается, что пока известно о ранении пяти местных жителей.
Украинские военные вели обстрелы из РСЗО, БПЛА, одна ракета достигла цели из установки AGM-88 HARM.
Кроме того, также населённые пункты ДНР подверглись обстрелам из ствольной артиллерии.
Как сообщало ИА REGNUM, бойцы из группировки «Отважные» смогли захватить ещё один опорный пункт ВСУ под Сватово в ЛНР. Они сначала залпами артиллерии накрыли противника, а потом пехота пошла в стремительный штурм, застав боевиков врасплох.