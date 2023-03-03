Донецк, 4 марта, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что 3 марта ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 84 снаряда.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что пока известно о ранении пяти местных жителей.

Украинские военные вели обстрелы из РСЗО, БПЛА, одна ракета достигла цели из установки AGM-88 HARM.

Кроме того, также населённые пункты ДНР подверглись обстрелам из ствольной артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы из группировки «Отважные» смогли захватить ещё один опорный пункт ВСУ под Сватово в ЛНР. Они сначала залпами артиллерии накрыли противника, а потом пехота пошла в стремительный штурм, застав боевиков врасплох.