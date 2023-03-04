В бою с Балогуна боксёр Гассиев завоевал титул WBA Intercontinental
Ереван, 4 марта 2023, 01:27 — REGNUM В Ереване в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе российский боксёр Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майклом Балогуна, сообщает ИА REGNUM.
Поединок завершился нокаутом Балогуна во втором раунде. Для американского боксёра это стало первое поражение в карьере. А на счету Гассиева теперь 30 побед, 23 из которых он одержал нокаутом.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Гассиев должен был провести бой против представителя Украины Андрея Руденко, но поединок был отменён .