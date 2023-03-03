Ереван, 4 марта, 2023, 01:27 — ИА Регнум. В Ереване в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе российский боксёр Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майклом Балогуном, сообщает ИА REGNUM.

Мурат Гассиев

Поединок завершился нокаутом Балогуна во втором раунде. Для американского боксёра это стало первым поражением в карьере. А на счету Гассиева теперь 30 побед, 23 из которых он одержал нокаутом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Гассиев должен был провести бой против представителя Украины Андрея Руденко, но поединок был отменён.