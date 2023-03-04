Принадлежащие Януковичу автомобили и недвижимость стали частью фонда госимущества Украины

Киев, , 01:33 — REGNUM Конфискованные активы экс-президента Украины Виктора Януковича 3 марта переданы под управления фонда госимущества. Соответствующее решение принял кабинет министров страны, сообщила пресс-служба фонда.

Виктор Янукович ВАДИМ ЧУПРИНА

В пользование государства перешли квартира, два парковочных места в Киеве, жилой дом, четыре нежилых здания, в том числе одно — в Ялте. Фонд также будет распоряжаться ранее принадлежавшими Януковичу судном «Бриг», автомобилями Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100. Часть активов находится на территории правительственной резиденции Межигорье.

«Кабмин поручил ФГИ принять эффективные управленческие решения в отношении этих объектов, включая их дальнейшую приватизацию или аренду», — сказали в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля стало известно, что сын Виктора Януковича Александр перевёл свой бизнес в Донецк под российскую юрисдикцию. Речь идёт о компании«МАКО Холдинг».