Сватово, ЛНР, 4 марта, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Бойцы из группировки «Отважные» смогли захватить ещё один опорный пункт ВСУ под Сватово в ЛНР. Они сначала залпами артиллерии накрыли противника, а потом пехота пошла в стремительный штурм, застав боевиков врасплох.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

В телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео разгромленного опорного пункта под Сватово.

На кадрах: подбитый танк Т-80 киевской армии и множество трупов украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы спецназа «Отважные» в ходе штурма опорного пункта возле Кременной в ЛНР взяли в плен раненного в бедро украинского десантника.