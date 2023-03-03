Бойцы группировки «Отважные» взяли с боем опорный пункт ВСУ под Сватово
«РВ»: российские бойцы из группировки «Отважные» взяли опорный пункт ВСУ под Сватово
Сватово, ЛНР, 4 марта, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Бойцы из группировки «Отважные» смогли захватить ещё один опорный пункт ВСУ под Сватово в ЛНР. Они сначала залпами артиллерии накрыли противника, а потом пехота пошла в стремительный штурм, застав боевиков врасплох.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сватово
В телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео разгромленного опорного пункта под Сватово.
На кадрах: подбитый танк Т-80 киевской армии и множество трупов украинских военных.
Как сообщало ИА REGNUM, бойцы спецназа «Отважные» в ходе штурма опорного пункта возле Кременной в ЛНР взяли в плен раненного в бедро украинского десантника.