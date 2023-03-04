В Нидерландах начали расследования по Украине силами специальной диалоговой группы

Амстердам, , 01:04 — REGNUM Диалоговая группа по привлечению к ответственности за «преступления» на Украине начала работать в Нидерландах. О начале этой деятельности сообщается на официальном сайте правительства страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с премьер-министром Нидерландов Вопке Хекстрой Mfa.gov.ua

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«Министр иностранных дел Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы по привлечению к ответственности по Украине», — говорится в заявлении.

Структура призвана координировать и контролировать ход реализации инициатив по «расследованию преступлений на Украине», также говорится в сообщении. Вопке Хукстра оценил роль диалоговой группы как «важную и крайне необходимую».

Помимо расследований группа также будет заниматься оказанием помощи Украине и поддержкой инициатив по документированию «преступлений». К реализации каждого направления будет привлечён украинский представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Германии ведет сбор информации и доказательств «преступлений на Украине», ранее заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк.