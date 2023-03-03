Киев, 4 марта, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла 3 марта в Киев. Об этом она сообщила в Twitter и опубликовала фото.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Она написала, что «хорошо вернуться на Украину и быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей».

Метсола обратилась к украинцам, указав, что они «европейцы», а дом их — Евросоюз.

Из соображений безопасности европейские политики заранее не объявляют о своих поездках на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, Метсола считает, что Киеву нужно срочно передать боевые самолёты и ракетные системы дальнего радиуса обстрела. Об этом она 9 февраля заявила на сессии Евросоюза.