Глава Европарламента Метсола прибыла в Киев
Киев, 4 марта, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла 3 марта в Киев. Об этом она сообщила в Twitter и опубликовала фото.
Иван Шилов ИА REGNUM
Европарламент
Она написала, что «хорошо вернуться на Украину и быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей».
Метсола обратилась к украинцам, указав, что они «европейцы», а дом их — Евросоюз.
Из соображений безопасности европейские политики заранее не объявляют о своих поездках на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, Метсола считает, что Киеву нужно срочно передать боевые самолёты и ракетные системы дальнего радиуса обстрела. Об этом она 9 февраля заявила на сессии Евросоюза.