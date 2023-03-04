ABC: с тайным визитом побывал в украинском Львове глава минюста США Гарланд

Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Неанонсированный визит во Львов 3 марта совершил министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Дату поездки скрывали ради обеспечения безопасности чиновника, сообщил телеканал ABC.

Меррик Гарланд (сс) United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit

Не были также представлены заранее детали поездки. Известно, что во Львов Гарланда пригласил генпрокурор Украины Андрей Костин.

В городе глава министерства юстиции США провёл ряд встреч и участвовал «совместно с президентом Зеленским и международными партнерами Киева в конференции «United for Justice»».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Украину посетил президент США Джо Байден. Целью его поездки были названы намерение подтвердить приверженность США принципам демократии и желание поддержать Украину.