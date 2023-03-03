Вашингтон, 4 марта, 2023, 00:11 — ИА Регнум. От Республиканской партии на выборы президента США намерен баллотироваться американский бизнесмен Перри Джонсон. Он объявил о своих планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году, сообщило Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Соответствующее заявление было сделано в группе сторонников Джонсона. Ранее предприниматель пытался стать губернатором штата Мичиган, но его не допустили до выборов из-за недостоверных подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, участвовать в выборах американского президента намерены экс-глава государства Дональд Трамп, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.