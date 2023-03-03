Вашингтон, 3 марта, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден подвергся хирургическому вмешательству — его успешно прооперировали 3 марта. По словам лечащего врача, которого цитирует Reuters, президенту удалили злокачественное образование на коже.

U.S. Department of Defence Джо Байден

Проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у Джо Байдена.

«Ему после операции необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога», — сказал врач.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга журналиста Николая Сванидзе сообщила, что он идёт на поправку.