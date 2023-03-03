Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Над Енакиево в Донецкой Народной Республике был сбит самолёт. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Роман Храменков.

t. me/drozdenko_au_lo Город Енакиево (ДНР)

Он призвал жителей уйти с улиц до прояснения ситуации.

На опубликованном фото видно, как над домами стоит черный столб дыма.

Кому принадлежит борт и его тип пока не установлено. Есть предположение, что самолёт военный.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 марта в Киреевском районе Тульской области стражи порядка получили информацию о том, что в лесополосе в овраге на расстоянии 500 метров от поселка Березовский произошёл взрыв. На месте были обнаружены фрагменты, предположительно являющиеся частями беспилотника (БПЛА).