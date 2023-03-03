Apple прекратила в России гарантийное обслуживание MacBook и iPad
Москва, 3 марта 2023, 23:36 — REGNUM В авторизованных сервисных центрах Apple в России перестанут принимать MacBook и iPad. Это решение в сервисах объяснили отсутствием запчастей для такого оборудования.
Ввоза комплектующих, необходимых для ремонта планшетов и ноутбуков от Apple, пока не ожидается. В связи с этим проведение ремонтов по гарантии временно приостановлено. Сроки возобновления оказания таких услуг неизвестны.
Смартфоны iPhone будут продолжать обслуживаться, на них ограничения не распространяются.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе компания Apple представила свои новые 14 — и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, оснащенные самыми мощными процессорами M2 Pro и M2 Max.