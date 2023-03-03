Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о вызовах от Российской Народной Республики

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге назвала Российскую Федерацию «российской народной республикой». Её речь есть на государственном YouTube-канале.

Карин Жан-Пьер The White House

Официальный представитель в конце выступления рассказала про планы американского лидера Джо Байдена, включая его встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен: «Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила российская народная республика».

При этом никто из присутствующих не поправил Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Карин Жан-Пьер попыталась выдать за сочувствие усмешку Джо Байдена, рассуждавшего о смерти двоих детей от отравления фентанилом. Это возмутило читателей британского издания Daily Mail, они оставили комментарии под соответствующей публикацией.