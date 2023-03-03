Москва, 3 марта, 2023, 23:23 — ИА Регнум. В России предлагают сделать обязательным уточнение информации о плательщике при переводах, при совершении которых не открывается расчётный счёт. Кроме того, их сумму намерены ограничить в 100 тыс. рублей, следует из данных портала проектов нормативных правовых актов, где опубликован документ.

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Законопроект разработан Росфинмониторингом, его цель — повысить прозрачность таких операций. Создание документа инициировано правительством России. Ожидается, что реализация новых правил позволит бороться с незаконными операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма.

«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте», — отметили в Росфинмониторинге.

Состав сведений, которые необходимо будет предоставить плательщику, будет варьироваться в зависимости от способа перевода денег.

Как сообщало ИА REGNUM, все истекающие в скором времени валютные ограничения планируется продлить, заявила 2 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В России продолжит действовать ограничение на снятие валюты.