Луганск, , 23:02 — REGNUM Зафиксирован обстрел села Сватово Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерийский обстрел

«Обстрел зафиксирован в 18:10 по населённому пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)», — отметили в СЦКК.

Ракета была отправлена ВСУ. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта бойцы Росгвардии обезвредили в Луганской Народной Республике начинённый взрывчатым веществом ударный беспилотник ВСУ.