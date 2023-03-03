РТРС: посол Британии в Сербии надела платок с украинским гимном на встречу с Вучичем

Белград, , 23:05 — REGNUM Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд устроила провокацию — она пришла на встречу с президентом республики Александром Вучичем с платком на шее, на котором были слова гимна Украины. Об этом сообщает РТРС.

Флаг Украины

В сообщении отмечается, что это нетипичный для дипломатов поступок. Его можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда.

На фото видно, что на сине-желтом платке Шэн Маклауд написаны строки: «Сгинут наши враги, как роса на солнце. Будем править и мы, братья, в своем краю».

Как сообщало ИА REGNUM, бурное обсуждение появления украинских флагов на выставке землячеств в Российском университете дружбы народов (РУДН) вполне обосновано — ведь это происшествие может нанести ущерб межнациональному миру.