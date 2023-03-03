Нальчик, 3 марта, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Мужчина-турист насмерть замёрз на Эльбрусе. Он совершал восхождение в кроссовках и без экипировки.

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

По информации телеграм-канала, турист должен был вернуться домой в Тулу ещё 27 февраля. Но, как выяснилось, он сдал билеты и перестал выходить на связь.

Поиски его начались 2 марта, а уже 3 марта его нашли замершим на высоте пять тыс. метров — до вершины он всё же дошёл.

Выяснилось, что 37-летний Сергей Гавриков решился покорить Эльбрус без соответствующей экипировки и в кроссовках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии скончался при восхождении 59-летний альпинист из Читы. Его тело обнаружили спасатели без признаков жизни на высоте 4800 метров около скал Пастухова. Причины смерти устанавливаются.