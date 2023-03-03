МЧС: пожарные ликвидируют возгорание в магазине «Светофор» в башкирском селе

с. Чишмы, , 22:35 — REGNUM В селе Чишмы в Башкирии сотрудники МЧС выехали на пожар в магазине «Светофор». Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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«По прибытию открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания размерами 40×150 м. Предварительная площадь пожара на данный момент около 500 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации огня привлечены более 30 человек и девять единиц техники. К горящему зданию выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России, сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС. Из магазина успели вынести более 500 газовых баллонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в результате пожара в нежилом здании в Лобне Московской области погибли два человека.