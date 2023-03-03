Вашингтон, 3 марта, 2023, 22:09 — ИА Регнум. Соединённые Штаны причастны к террористическому акту в Брянской области, заявил 3 марта посол России в США Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По мнению российского дипломата, украинские подразделения «с каждой новой партией американского оружия всё сильнее чувствуют вседозволенность и идут на бесчеловечные действия».

«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несёт ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», — сказал Антонов.

Посол считает, что чем активнее поддержка Киева, тем чаще украинский режим будет использовать тактику терактов, целясь из натовского оружия в стариков и женщин, детей.

Россия продолжит жесточайшим образом пресекать любые нападения на мирных граждан, «нас невозможно запугать», резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что мины и оружие иностранного производства, в основном, из Германии, найдено на месте диверсии в Брянской области.

В МИД России также подтвердили использование украинскими диверсантами оружия стран НАТО при нападении на мирных жителей Брянской области.