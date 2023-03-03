Президент Латвии насмешил Зеленского словами о восстановлении целостности Украины

Львов, Украина, , 21:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ответил смехом на заявление латвийского коллеги Эгилса Левитса будущей победе Украины и восстановлении ее территориальной целостности.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 3 марта Левитс прибыл во Львов, где была подписана декларация с обещанием Латвии помогать Украине во вступлении в ЕС и НАТО. Вслед за этим была проведена совместная пресс-конференция.

Киевские политики ранее заявляли, что готовы начать переговоры с Россией только при условии возвращения к границам 1991 года. В Москве, в свою очередь, отмечают, что переговоры будут возможны после выполнения всех требований, выдвинутых в начале СВО, и признания Киевом новых территориальных реалий — возвращения четырех регионов в состав России.

3 марта в МИД России заявили, что западные политики отдают себе отчет в бесперспективности попыток ВСУ вернуть Киеву утраченные регионы, однако продолжают настаивать на этих действиях, невзирая на множество жертв, которые станут следствием таких попыток.