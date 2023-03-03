Метрополитен-музей перевел Айвазовского из украинцев в армяне
Нью-Йорк, США, 3 марта 2023, 21:32 — REGNUM Нью-йоркский Метрополитен-музей на своем официальном сайте перестал обозначать русского художника Ивана Айвазовского как «украинца» и с марта 2023 года называет его «армянином».
Русским художником, по версии музея, Айвазовский перестал быть в феврале 2023 года — именно тогда его стали обозначать как «украинца». Теперь были внесены новые поправки.
Иван Айвазовский родился в Крыму (Таврической губернии). Его предки по обеим линиям были армянами.
Как сообщалось ранее, Метрополитен-музей одновременно с Айвазовским перевел в категорию «украинцев» также Архипа Куинджи и Илью Репина, родившихся в Мариупольском уезде и Чугуеве соответственно.