Брянск, 3 марта, 2023, 21:21 — ИА Регнум. В Брянске не подтверждены сообщения о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), передаёт 3 марта РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Mil.ru ПВО

По официальным данным, громкие звуки около 20:00 были слышны в центральной части города и на окраине Советского района. Они появились из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.

Пользователи соцсетей предположили, что около аэропорта сработала система ПВО.

Напомним, 2 марта в Климовский район с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения диверсантов на местных жителей погибли два человека, был ранен мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Сушаны восстанавливают нарушенное в результате атаки украинских диверсантов водоснабжение.

Выстрелами из гранатомётов нападавшие повредили входную трубу газового шкафа, уничтожили трансформатор и пробили водонапорную башню. В системе водоснабжения произошёл гидроудар. На месте работают ремонтные бригады.