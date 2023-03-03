Обвиняемый в убийстве создателя «Спутник V» Ботикова арестован на два месяца

Москва, , 21:14 — REGNUM Хорошевский районный суд Москвы 3 марта арестовал на два месяца Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления, сообщили представители суда.

Как сообщалось ранее, Ботиков скончался 2 марта в Москве после нападения злоумышленников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» .

По версии следствия, убийство произошло в квартире жилого дома на улице Рогова в городе Москве: 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем хозяина квартиры, после чего и скрылся с места происшествия.

Ботиков входил в группу ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые создали вакцину «Спутник V».