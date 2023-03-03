Вашингтон, 3 марта, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Вашингтон выделит еще 400 млн долларов на новый пакет военной помощи Украине, заявил 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Предполагается передать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, понтонные переправы и другую технику.

Кроме того, часть средств должны быть потрачены на обучение военных ВСУ, а также техническое обслуживание передаваемого вооружения.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Блинкен заявил, что США намерены «поддерживать Украину столько, сколько понадобится», но при этом постараются избежать эскалации конфликта.