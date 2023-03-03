США выделят Украине военную помощь на 400 млн долларов
Блинкен рассказал, что Украине выделят военную помощь на 400 млн долларов
Вашингтон, 3 марта, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Вашингтон выделит еще 400 млн долларов на новый пакет военной помощи Украине, заявил 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен.
Иван Шилов ИА REGNUM
США
Предполагается передать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, понтонные переправы и другую технику.
Кроме того, часть средств должны быть потрачены на обучение военных ВСУ, а также техническое обслуживание передаваемого вооружения.
Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Блинкен заявил, что США намерены «поддерживать Украину столько, сколько понадобится», но при этом постараются избежать эскалации конфликта.