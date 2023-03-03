Бывший разведчик США заявил, что Украина уже проиграла

Киев, , 20:50 — REGNUM Если президент Украины Владимир Зеленский будет требовать продолжения боевых действий, ВСУ могут поднять восстание против него, заявил 3 марта бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер U. S. Army

В ВСУ отлично знают, что армии не хватает боеприпасов, а НАТО не сможет их восполнить, и если не пойти на переговоры сейчас, то придется сдаваться уже без всяких условий, сказал Риттер.

Западные политики в последние месяцы много раз давали Зеленскому понять, что поддержка на исходе, напомнил бывший разведчик. Украина уже проиграла, добавил он.

Как сообщалось ранее, 1 марта Риттер заявил, что если Украина продолжит военный конфликт с Россией, она может потерять еще больше своих регионов.