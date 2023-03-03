Мелитополь, 3 марта, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Территория Запорожской области разделена на 16 административных единиц со столицей в городе Мелитополе. Соответствующий указ 3 марта подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Согласно документу, регион поделён на города областного значения — Мелитополь, Бердянск, Энергодар и на 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.

Границы Мелитополя значительно увеличены. Они расширены до побережья Азовского моря и включают в себя курортный посёлок Кирилловку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области предприятия досрочно избавились от гривны, процесс обмена этой валюты на рубли прекращен с 1 марта. Юридические и физические лица сдали более 112 млн гривен, срок обмена гривны для физлиц не ограничен.