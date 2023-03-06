Москва, 6 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Компания «Медицинофф», которая специализируется на изготовлении медицинской мебели, увеличила свои мощности вдвое. В 2022 году предприятие получило субсидию от города на возмещение части затрат на приобретение промышленного оборудования в размере 8,9 млн рублей, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский производитель медицинской мебели увеличил производство вдвое

«Благодаря этому компания смогла пополнить технологический парк оборудования новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки», — заявил он.

Компания работает на рынке 15 лет, она проектирует и изготавливает медицинскую, лабораторную и корпусную мебель.

Подать заявку на субсидию могут любые промышленные компании. Субсидия от города позволяет возместить часть затрат по лизингу, выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования и на присоединение к инженерным сетям. Размер субсидий может достигать 200 млн в год.