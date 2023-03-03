В Федерации шахмат России прокомментировали смену спортивного гражданства Костенюк

Москва, , 20:37 — REGNUM С 3 марта шахматистка Александра Костенюк принимает участие в соревнованиях под флагом Швейцарии, но это её решение, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачёва.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не думаю, что это потеря. В любом случае никто не мог повлиять на решение отдельно взятого человека. Безусловно, никто не умиляет заслуг Костенюк, но есть молодые спортсмены, которые придут ей на смену», — сказал Ткачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Костенюк сможет выступать за сборную Швейцарии с января 2024 года.

38-летняя спортсменка является 12-й чемпионкой мира по шахматам и пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России. Также она дважды выигрывала чемпионат России, становилась чемпионкой Европы и Швейцарии.