Москва, 3 марта, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова с 3 марта пробуют вывести из медикаментозного сна, но при этом возможности организма спортсмена не вызывают оптимистичных прогнозов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Алексей Даничев/ РИА Новости Роман Костомаров

Процедура плазмофереза «даёт хорошие шансы на выживание», но возможности организма Костомарова будут неполными, он останется человеком с ограниченными возможностями, утверждает источник.

Напомним, 10 января 2023 года фигуриста госпитализировали с пневмонией. У 46-летнего Костомарова поражено около четверти головного мозга. 26 февраля его состояние стабилизировалось и начало улучшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минспорте России пообещали помогать спортсмену и его семье.

Шоу «Ледниковый период» в Москве, намеченное на 4 марта, отменили из-за болезни Костомарова. По словам режиссёра-постановщика шоу Ильи Авербуха, пока прорабатывается программа к 9 Мая, но окончательное решение не принято. Шоу точно состоится в Санкт-Петербурге, есть наработки и по выступлениям в Москве.