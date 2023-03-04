Москва, , 09:15 — REGNUM Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов увеличит свои производственные площадки вдвое. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит площади для выпуска медтехники Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Площадь завода увеличится до 3,2 тыс. кв. м, добавил Овчинский. На заводе производят паровые стерилизаторы, шкафы для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечное оборудование. «Данная продукция относится к собственным разработкам компании», — подчеркнул он.

Резидент «Технополиса» увеличивает свои площади для наращивания темпов локализации. К этому процессу завод приступил еще до пандемии коронавируса, что помогло в 2020–2021 гг. обеспечить больницы необходимым оборудованием. Некоторые линейки завода, например дезинфекционно-моечное оборудование, уже полностью локализованы.