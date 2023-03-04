Москва, 4 марта, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов увеличит свои производственные площадки вдвое. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит площади для выпуска медтехники

Площадь завода увеличится до 3,2 тыс. кв. м, добавил Овчинский. На заводе производят паровые стерилизаторы, шкафы для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечное оборудование. «Данная продукция относится к собственным разработкам компании», — подчеркнул он.

Резидент «Технополиса» увеличивает свои площади для наращивания темпов локализации. К этому процессу завод приступил еще до пандемии коронавируса, что помогло в 2020–2021 гг. обеспечить больницы необходимым оборудованием. Некоторые линейки завода, например дезинфекционно-моечное оборудование, уже полностью локализованы.