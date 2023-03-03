Bloomberg сообщил, что нефтегазовые доходы России в феврале снизились почти вдвое

Москва, , 20:06 — REGNUM Нефтегазовые доходы России в феврале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года снизились почти вдвое — на 48%, передает Bloomberg 3 марта.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации полагают, что причиной стало как снижение цен на нефть Urals, та и утвержденный западными странами «потолок цен» на российскую нефть.

Ранее 3 марта в министерстве финансов России сообщили, что, по предварительным расчетам, в марте 2023 года бюджет недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом предполагается продать иностранную валюту на 119,8 млрд рублей.