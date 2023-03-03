На Украине высказывают угрозы в адрес перешедших в МВД России полицейских

Киев, , 20:05 — REGNUM На Украине силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским расправой, в том числе расстрелом, заявил бывший сотрудник украинского министерства внутренних дел, работающий на подконтрольной российской армией территории Запорожской области. Об этом 3 марта сообщает передаёт РИА Новости.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам угрожают, нашим родственникам, нам приходят эсэмэски с угрозами. В данный момент украинская связь практически недоступна, сим-карты выкинули, но передаются через людей такие угрозы, что нас в первую очередь расстреляют, ноги-руки отрубят», — сказ полицейский.

При этом он утверждает, что его коллеги продолжат выполнять свои обязанности.

Кроме того, киевские власти обманом и угрозами заставляли правоохранителей выехать на территорию Украины, где их избивали и отправляли на передовые позиции на фронт с формулировкой «нет доверия».

Часть полицейских заманили на контролируемую Киевом территорию большой зарплатой, но обещанных денег они так и не получили, рассказал сотрудник МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов объявил о планируемых кадровых чистках, которые коснутся СБУ, налоговой службы Украины и полиции.