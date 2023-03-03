Лондон, 3 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Цены на нефть марок Brent и WTI резко опустились. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это происходит на фоне публикации американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о планах ОАЭ выйти из ОПЕК+.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 17:25 мск, стоимость майских фьючерсов на Brent скорректировалась до $82,97. При этом до публикации американского издания нефть торговалась на уровне $84 за баррель.

Стоимость фьючерсов WTI c поставкой в апреле опустилась до $76,4 за баррель. До публикации материала фьючерсы данной марки торговались на уровне $77,5 за баррель.

Ранее ежедневная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ситуацией сообщала, что в ОАЭ идут внутренние дискуссии о возможном выходе из ОПЕК+. По информации издания, некоторые лица в правительстве недовольны тем, что Абу-Даби обязаны снижать объём добычи нефти в соответствии с нормами организации, несмотря на высокую производственную мощность страны.