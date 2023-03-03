Киев, 3 марта, 2023, 19:56 — ИА Регнум. США могут предложить своим «союзникам» — прежде Афганистану, теперь Украине — только старую и нуждающуюся в ремонте технику ВВС, которую к тому же не так просто найти, отметил в комментарии для ИА REGNUM ветеран Воздушно-космических сил и эксперт в авиационной технике.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Вертолёты приходится буквально наскребать по всему миру, потому что их категорически не хватает для выполнения поставленных задач. По моим прикидкам, для военных действий такого масштаба ВСУ нужно минимум 100 транспортных и 60–70 штурмовых», — отметил собеседник агентства.

Сколько сейчас есть уже готовых к решению боевых задач машин, сказать сложно, но судя потому, что на видео попадает техника, поставленная из разных регионов мира, работают все имеющиеся в наличие машины, но этого недостаточно, отсюда и обсуждение дополнительных поставок, сказал эксперт.

У ВСУ есть серьёзные проблемы с обслуживанием имеющихся вертолётов, из-за чего к поставке готовят не только машины, способные выполнять работу, но и списанные, чтобы разобрать их на запчасти, полагает собеседник агентства.

«Те хорватские машины, которые планируется поставить, скорее всего, будут разобраны буквально на винтики, чтобы обеспечить боеготовность имеющихся вертолётов. Потому что поставить их в строй украинские предприятия вряд ли смогут. Тем более что основные авиаремонтные мощности в Николаеве, Житомире и Львове были выбиты в первые недели спецоперации», — сказал специалист.